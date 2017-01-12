MLB》失意的終結者 運動家3.5億精明網羅
2017/01/12 08:58
卡希亞與巨人不歡而散。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕運動家休季動作頻頻，今又以2年1100萬美元（約3.5億台幣）網羅巨人失意投手卡希亞（Santiago Casilla），期待他能扛下新球季守護神。
卡希亞上季奪下31次救援成功，排名國聯第6名，但同時也有9次救援失敗，國聯最多，總教練波奇（Bruce Bochy）給過數次機會，最終仍在去年9月拔除終結者的位置，巨人生涯7年總計拿下123次救援成功。
去年國聯分區第4戰，巨人9局上動用5名牛棚仍被小熊打爆，卡希亞賽後泣訴當時沒人通知他去熱身，完全被排除於當天比賽，讓他眼睜睜看著隊友被逆轉，因而在休息室難過落淚，成為最失意的終結者。
卡希亞與巨人不歡而散後，回到職業起點運動家，他曾在2004-09年為運動家效力6季，如今再以2年約回歸，將與杜利托（Sean Doolittle）、麥森（Ryan Madson）等人競爭終結者。
運動家休季非常忙碌，陸續簽下外野手戴維斯（Rajai Davis）、內野手普魯夫（Trevor Plouffe），卡希亞是第三位簽署的自由球員。
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