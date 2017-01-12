拳王梅威瑟願與UFC冠軍對戰 條件是30億出場費

麥格雷戈（Conor McGregor）。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕拳王梅威瑟（Floyd Mayweather,Jr.），從2015年與菲律賓拳王帕奎奥（Manny Pacquiao）的世紀之戰勝出後便告別拳壇。而在UFC巨星麥格雷戈（Conor McGregor）成為史上首位同時握有2條量級冠軍腰帶的選手後，傳出梅威瑟團隊洽談對戰的可能性，成為體育界熱門話題之一。

梅威瑟（Floyd Mayweather,Jr.）。（法新社）

綜合外媒報導，梅威瑟接受「ESPN」訪問時表示，他願意復出與麥格雷戈進行一場跨界世紀之戰，但條件是，他的出場費必須為1億美元（約台幣31.9億），而他會提供1500萬美元（約台幣4.79億）的費用給麥格雷戈。

梅威瑟談到，「我們嘗試讓這場決鬥成真，他們也知道我開出的數字，那就是1億美元，我不知道麥格雷戈賺了多少，但我們將給他1500萬美元以及後續的分紅。」有鑑於麥格雷戈先前說過，有1億美元的出場費他就願意和梅威瑟一戰，這讓梅威瑟有點諷刺地說，「如果他沒辦法一場比賽賺到8、900萬，那又怎麼能要求2000或3000萬？」

現年40歲的梅威瑟，在2015年擊敗帕奎奥後，帶著49勝0敗的傲人紀錄光榮退休，為全球最富有的運動員之一；麥格雷戈目前的總戰績為21勝3敗，是UFC史上最高出場費保持人之一，他也在最近獲得拳擊證照。