國王盃》「MSN」三人寫紀錄 巴薩主場逆轉畢爾包晉級 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕2016-17年西班牙國王盃16強賽第2回合，巴塞隆納在主場迎戰畢爾包競技。上半場蘇亞雷斯（Luis Suarez）凌空抽射破門，下半場內馬爾（Neymar Jr.）踢進12碼罰球。雖然薩波里特（Enric Saborit）頭錘追回1球，但梅西（Lionel Messi）自由球破門錦上添花。終場巴塞隆納以3：1獲勝，並以總比數4：3晉級國王盃8強。

前一回合的比賽，巴塞隆納客場1：2不敵畢爾包，但梅西自由球破門拿下1個重要的客場進球。第26分鐘，伊涅斯塔（Andres Iniesta）傳往左路，內馬爾得球後橫傳中路助攻蘇亞雷斯破門。不料，這球被裁判吹越位在先，重播卻顯示沒有越位。

第36分鐘，內馬爾傳球到禁區右側外圍，蘇亞雷斯迎球側身凌空抽射破門，攻進自己為巴塞隆納效力以來的第100球，也是「MSN」三人組合自2014年成立以來的第300個進球，巴塞隆納以1：0領先。下半場開始不久，第47分鐘，內馬爾左路甩開防守突破到禁區被絆倒，裁判隨即吹12碼罰球，內馬爾主罰，騙過守門員踢進球門左側，比數變成2：0。

第51分鐘，畢爾包防守中場艾魯斯東多（Elustondo）從右邊路吊傳，薩波里特禁區內躍起頭錘破門，為球隊攻進重要的客場進球。第77分鐘，蘇亞雷斯突破到禁區前被推倒，巴塞隆納獲得距離25公尺的自由球機會，梅西選擇踢刁鑽角度，球擊中門柱後彈進門，達成連續3場自由球破門的成就，也是梅西為巴塞隆納踢進的第26個自由球，平隊史紀錄。

終場巴塞隆納就以3：1擊敗畢爾包，兩回合4：3挺進下一輪比賽。賽後，曾為巴塞隆納效力，並在1992年歐冠決賽踢進致勝球的埃佛頓總教練柯曼（Ronald Koeman）也在推特上恭喜梅西：「恭喜梅西踢進巴塞隆納生涯第26個自由球，再1球就能破紀錄！」

蘇亞雷斯抽射。（路透社）

內馬爾（中）慶祝進球。（美聯社）

梅西自由球破門。（美聯社）