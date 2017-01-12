MLB》狂！當完捕手、外野手 又登板飆154公里
2017/01/12 10:00
〔體育中心／綜合報導〕教士捕手貝森寇特（Christian Bethancourt）近日在巴拿馬冬季聯盟打球，一場比賽不僅額外擔任外野手、指定打擊，還站上投手丘飆出96英里（約154公里）速球，成為貨真價實的「三刀流」。
根據大聯盟官網報導，貝森寇特17球投1局無失分，快速球大約落在93-96英里，同時還擔任外野手，指定打擊。
貝森寇特站上投手丘不是新鮮事，去年5月31日就曾在4：16登板，最快飆出96英里，最慢只有54英里（約87公里），速差高達68公里。
貝森寇特上季投手身分登板2場，1.2局無失分，被敲1安打，外帶3保送1三振，雖然是替補捕手，上季還擔任過左外野手、右外野手、指定打擊、二壘手，總計出賽73場，打擊率0.228、9轟。
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