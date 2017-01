MLB》狂！當完捕手、外野手 又登板飆154公里

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕教士捕手貝森寇特(Christian Bethancourt)近日在巴拿馬冬季聯盟打球,一場比賽不僅額外擔任外野手、指定打擊,還站上投手丘飆出96英里(約154公里)速球,成為貨真價實的「三刀流」。

根據大聯盟官網報導,貝森寇特17球投1局無失分,快速球大約落在93-96英里,同時還擔任外野手,指定打擊。

貝森寇特站上投手丘不是新鮮事,去年5月31日就曾在4:16登板,最快飆出96英里,最慢只有54英里(約87公里),速差高達68公里。

貝森寇特上季投手身分登板2場,1.2局無失分,被敲1安打,外帶3保送1三振,雖然是替補捕手,上季還擔任過左外野手、右外野手、指定打擊、二壘手,總計出賽73場,打擊率0.228、9轟。