NBA》林書豪、柯瑞化身紙娃娃 眾星雲集賀新年（影音）

2017/01/12 10:28

〔體育中心／綜合報導〕今日NBA官方公布最新的農曆新年賀歲影片，由台裔球星林書豪領銜與柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）、戴維斯（Aathony Davis）等巨星化作「紙娃娃」從紅包中躍出，林書豪更是與柯瑞一同向球迷拜年賀歲、增添喜氣。

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