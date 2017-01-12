NBA》官方公布春節球衣 中國球迷怒轟：根本是路邊攤
2017/01/12 11:11
NBA新年春節款球衣。（取自NBA官方）
〔體育中心／綜合報導〕今日NBA官方釋出農曆新年版球衣，包括勇士、火箭、暴龍、巫師在內的4支球隊都推出印有中文字樣的春節球衣，為迎接即將到來的佳節。
自1979年NBA華盛頓子彈隊出訪中國上海與北京起，NBA相中華人世界的廣大商機，近年積極拓展海外市場，截至今日，NBA已連續舉辦6年的春節慶祝活動。
儘管球星會穿上與眾不同的中文字球衣，此次的款式仍舊噓聲大於掌聲，美國球迷在《ESPN》的推特下留言，「醜成這樣，華人都不敢穿了吧？」、「說真的，要討好使用中文的球迷也做得好看點啊！」
值得一提的是，就連中國網友也質疑這次的春節球衣，「勇士胸前只印一個勇字，那就是清朝的兵了！」、「有種路邊攤的即視感。」、「這跟去年有啥不同？」
NBA新年春節款球衣。（取自NBA官方）
NBA新年春節款球衣。（取自NBA官方）
NBA新年春節款球衣。（取自NBA官方）
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