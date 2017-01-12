MLB》大聯盟最瘋狂總管 471天策動36筆交易
2017/01/12 10:56
狄波托積極整頓水手。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕自從2015年9月29日轉戰水手擔任總經理，狄波托（Jerry Dipoto）不眠不休整頓這支15年沒晉級過季後賽的球隊，短短16個月策動全大聯盟最多的36筆交易，儼然超級工作狂。
水手今送走瓦格斯（Carlos Vargas）、亞柏格（Ryan Yarbrough），從光芒換來史邁利（Drew Smyly），這是狄波托這個冬天第11筆交易，比並列第二的勇士與教士還要多5筆。
狄波托才上任16個月，策動多達36筆交易，ESPN證實是全大聯盟最多，第二名則是勇士的26筆，有球迷笑說，「下一個休季，狄波托說不定會在拉斯維加斯表演一邊踩著單輪車、一邊丟擲電鋸，然後一邊談交易的獨角戲。」
經過多方交易後，狄波托表示新球季陣容已形成，應該不會再有交易案，接下來就是小聯盟簽約的部分，將會陸續增加陣容深度。
水手去年打出86勝76敗佳績，2007年後再次位居美聯西區第二，今年很有可能闖進2001年來首次季後賽。
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