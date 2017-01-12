NBA》重磅交易成絕響？湖人表態不賣人

湖人的交易詢問度極高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕往年接近交易大限，有關湖人的交易不曾斷過，今年的紫金大軍也不意外的被外界點名，傳出克拉克森（Jordan Clarkson）、小南斯（Larry Nance Jr.）吸引多支球隊的注意。

但根據《Sporting News》報導，湖人無意在今年進行重磅交易補強，並表示不會輕易的將陣中年輕球員放上交易談判桌。

湖人傾力栽培的年輕核心包括英葛蘭（Brandon Ingram）、藍道（Julius Randle）、羅素（D'Angelo Russell）、克拉克森、小南斯，這幾人本季在總教練華頓（Luke Walton）的調教下都有不錯的成長，讓湖人成為交易詢問度火熱的球隊。