勞倫斯世界體育獎 最佳男運動員6搶1

〔體育中心／綜合報導〕勞倫斯體育獎（Laureus World Sports Awards）今天公布各獎項的入圍名單，頒獎典禮將於2月14日在摩納哥舉行。最受矚目的2個獎項，分別是年度最佳團隊獎以及最佳男運動員獎，外界難以預料獎落誰家。

年度最佳男運動員獎，入圍的有皇家馬德里前鋒C羅（Cristiano Ronaldo）、勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、騎士前鋒詹姆斯（LeBron James）、英國網球選手穆雷（Andy Murray）、英國長跑選手法拉（Mo Farah）、牙買加短跑選手波爾特（Usain Bolt）。去年的得主則是塞爾維亞網球選手喬科維奇（Novak Djokovic）。

年度最佳團隊獎，入圍的有F1梅賽德斯AMG車隊、西甲皇家馬德里足球隊、葡萄牙國家足球隊、巴西國家足球隊、芝加哥小熊隊、克利夫蘭騎士隊。梅賽德斯車隊靠著羅斯柏格（Nico Rosberg）與漢米爾頓（Lewis Hamilton）等人的表現入圍，皇馬與葡萄牙分別在職業隊與國家隊奪得歐洲冠軍頭銜，巴西則是以奧運金牌之姿入圍，小熊與騎士分別是MLB與NBA的冠軍得主。

年度最佳男運動員獎入圍者。（取自勞倫斯體育獎官網）

年度最佳團隊獎入圍者。（取自勞倫斯體育獎官網）