SBL》被開除3天就有活幹 李恩轉戰台銀取代奈維爾

〔記者林宗偉／台北報導〕本月9日剛被富邦勇士釋出的洋將李恩，才過3天獲得前東家台銀垂愛，台銀今決定與既有洋將奈維爾解約，並找回李恩再續前緣，希望能夠中止本季最長的6連敗低潮。

奈維爾本季平均19.7分與14.6籃板，表現在水準之上，但台銀最近陷入6連敗低潮，總教練許智超表示，奈維爾的投射能力不錯，會撤換洋將主要就是戰績考量，希望能夠藉由新血注入，讓全隊有全新氣象。

許智超也表示，找來李恩除了是因為過去有合作經驗，一方面也希望借重他215公分僅次達欣布拉的身高，為球隊在禁區有更多威脅性，尤其是李恩的牽制能力、速度及籃板球爭搶能力都相當不錯。

李恩過去曾陸續效力台銀、裕隆、勇士，如今繞了一圈又回到最早的前東家，許智超不擔心洋將會被其他隊看破手腳，他表示，李恩這星期就會遇上裕隆、勇士，不只對球迷來說是話題，自己也蠻期待他能打出什麼表現，同時也會替他設計一些戰術。

李恩加盟台銀。（資料照）

奈維爾遭台銀解約。（資料照）