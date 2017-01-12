足球》三浦知良下月滿50歲 正式與橫濱FC續約1年

〔體育中心／綜合報導〕日本傳奇球星三浦知良正式與J2聯賽的橫濱FC續約1年，這也代表下個月當三浦年滿50歲時，依然還在場上踢球，實現自己幾年前說想踢到50歲的話。橫濱FC也特別選在昨天1月11日跟他續約，與過去續約的日期、三浦身穿的背號11相同。

去年8月7日，橫濱FC對大阪櫻花的比賽裡，三浦知良以49歲165天的年齡射門得分，再度改寫自己保持的最高齡進球紀錄。「我希望繼續戰鬥，報答俱樂部、隊友和一直支持我的球迷們，」三浦知良說。

今年2月26日，三浦將年滿50歲，這天也正好是2017年J2聯賽的開幕日，他將迎來自己生涯第32個職業球季。只要堅持到2017年球季结束，三浦知良就將打破英格蘭名將麥休斯（Stanley Matthews）保持的50歲又55天最高齡退休紀錄。

三浦知良（中）下個月即將年滿50歲。（取自推特）