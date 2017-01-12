NBA》火箭遭灰狼狠咬 9連勝佳績告一段落
2017/01/12 11:31
哈登拿33分12助攻6籃板。（今日美國）
〔記者林宗偉／綜合報導〕聯盟目前最銳不可擋的火箭，今背靠背作戰至明尼蘇達試圖捕灰狼，想不到攻勢受挫，最終以105：119輸球，也中止了近期9連勝。
靠著哈登（J. Harden）連續2場繳出40分等級的「大三元」表現，火箭在開季前40場比賽取得31勝9敗成績，追平了隊史1993-94以及1996-97年球季最佳紀錄。
只是火箭今動力傳導似乎出問題，首節結束落後7分，儘管次節追到54：55，易籃後又遭到灰狼拉開差距，最多一度落後21分，末節想要追分已經無力回天。
火箭全隊以哈登拿33分12助攻6籃板表現最佳，不過灰狼先發5人得分全部上雙，威金斯（A. Wiggins）和湯斯（K. Towns）就攜手狂轟51分。
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