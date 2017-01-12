NBA》魏少繳大三元斬灰熊 只剩5隊沒成他刷數據苦主
2017/01/12 12:07
魏少繳大三元斬灰熊。（歐新社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕雷霆今在自家主場迎戰灰熊，靠著當家球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）繳出24分12助攻13籃板的本季第18次「大三元」，以103：95拿下3連勝，這也是魏少首次對灰熊打出「大三元」，聯盟只剩其他5隊未遭其毒手。
上次客場交手，雷霆以34分之差遭到灰熊痛宰，今回到自家地盤，首節就打出28：22攻勢給對方下馬威，之後儘管從雙位數優勢，在末節追到剩2分，始終未讓對手越雷池一步，
魏斯布魯克也用「大三元」成績報了一箭之仇，因為上回對灰熊，他全場1次助攻都沒傳成，而他也拿下對灰熊的首次「大三元」成績，目前聯盟其他29隊，他只要再蒐集爵士、馬刺、公牛、黃蜂、騎士這些球隊，就能胡牌。
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