籃球》美國怪物高中生 平視灌籃後球框GG了（影音）
2017/01/12 13:02
〔體育中心／綜合報導〕美國日前一場高中比賽引起眾多網友的關注，名叫班克斯（Isaiah Banks）的高中生在比賽中用灌籃將籃板灌碎，引發轟動。
這則灌籃短片被《ESPN》的體育中心轉貼到Instagram上，1天就超過120萬人次瀏覽，有網友回應，「他直接運球過半場，起飛後還能平視籃框爆扣，最後籃板被灌碎，我到底看了什麼？」
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