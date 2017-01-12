籃球》美國怪物高中生 平視灌籃後球框GG了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美國日前一場高中比賽引起眾多網友的關注，名叫班克斯（Isaiah Banks）的高中生在比賽中用灌籃將籃板灌碎，引發轟動。

這則灌籃短片被《ESPN》的體育中心轉貼到Instagram上，1天就超過120萬人次瀏覽，有網友回應，「他直接運球過半場，起飛後還能平視籃框爆扣，最後籃板被灌碎，我到底看了什麼？」