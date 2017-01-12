HBL》松山3連勝 教練盼高國豪、陳宏哲當「拓荒者雙槍」
2017/01/12 13:00
〔記者林岳甫／高雄報導〕105學年度HBL男子甲級12強複賽，今日在高雄巨蛋展開第三日賽事，首場由2連勝「綠色神盾」松山高中對上尚未開胡的東泰高中，松山一哥高國豪連3場得分都突破20分大關，率隊以82：69勝出。
東泰首節還取得21：19領先，造成綠色神盾不少麻煩，松山次節靠著高國豪、陳宏哲輪流跳出，才有驚無險將勝利收下，松山主帥黃萬隆認為，東泰此役展現應有韌性與強度，也證明我們還有很多進步空間。
高國豪此役上陣38分鐘，繳出27分、10籃板與5助攻；主控陳宏哲也上場37分鐘，攻下21分外帶7籃板與6抄截，這組後場搭檔用精彩表現率隊贏球，黃萬隆表示，希望兩人能打得像拓荒者里拉德（Damian Lillard）與麥考倫（C.J. McCollum），一同幫助球隊邁向勝利。
松山高中高國豪運球切入籃下。（記者黃志源攝）
松山高中陳宏哲運球切入籃下。（記者黃志源攝）
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