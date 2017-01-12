NBA》還不想落地！卡特生涯三分球登史上第5

卡特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕現年39歲的老飛人卡特（Vince Carter）曾被稱作「半人半神」，儘管進入聯盟已18年仍不肯輕易言退、持續累積個人生涯紀錄。今日灰熊雖以95：103敗給雷霆，但卡特累積三分球數超越老隊友基德（Jason Kidd），成為歷史第5。

此役之前，卡特共命中1986顆三分球，今日在三分線外手感頗佳，全場三分球4投3中，也讓累積數字達到1989顆，正式超越基德的1988顆。

季初卡特曾表示，至少會打滿20年再退休，卡特說：「我不會退休，是因為我還熱愛籃球比賽。只要我還想要比賽，就沒有人能左右我的決定。等到我不想打、不想再努力的時候，我就會離開籃球，至少我一定會打自己的第19個球季，我還想打滿20年呢，等到了那時候再說吧。」

假如卡特能打滿20個球季，等到球季結束時他已41歲，上季他平均上場16.8分鐘，

得到6.6分，三分球命中率34.9%，本季上場時間略增為23.4分鐘，場均可得8分、3.4籃板、1.7助攻，每場可命中1.5記三分球。