NBA》台灣鐵粉飛1萬2500公里看無 林書豪道歉了
2017/01/12 13:45
〔體育中心／綜合報導〕林書豪明天將高掛免戰牌，已連續7場未出賽的他今天在臉書上貼出與台灣球迷互動的影片，向3位從台灣出發飛到紐約支持他的球迷表達感謝，林書豪也在臉書上表示，「謝謝我的鐵粉從台灣飛來看我！真抱歉我受傷不能打。」
籃網今天宣佈明天對戰鵜鶘林書豪將不會出賽，他本季只打12場，平均每場貢獻13.9分、5.8助攻。
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