MLB》44年前的今天 王建民的救星誕生了

王建民在2008年6月16日對太空人一役，因為跑壘扭傷右腳掌，成為職業生涯的分水嶺。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕投手是否該上場打擊，一直是美國辯論的議題，對台灣球迷來說，沒有指定打擊是永遠的痛，因為建仔就是因為2008年打擊跑壘受傷後，成績從高點跌落至谷底，而44年前的今天，正是美國聯盟通過採用指定打擊制度的日子。

指定打擊的概念早在1906年就被大聯盟3731勝的傳奇教頭麥克（Connie Mack）所提出，但幾乎沒什麼人支持他，直到60年代後期，大聯盟因為又進入死球年代，投手完全宰制打者，指定打擊的想法才又抬頭，並於1969年春訓嘗試導入「指定代打」，但大部分國聯球隊都不理睬。

1973年1月11日，支持指定打擊的運動家老闆芬利（Charlie O. Finley），與其他美聯球隊老闆投票以8：4決定實施3年的指定打擊，洋基隊的布隆貝格（Ron Blomberg）成為史上第一位指定打擊。實施第一年，美聯打擊率果然比國聯還高，也帶動觀眾人數。

由於美聯觀眾增加，國聯也曾在1980年考慮是否跟進，但最後投票以5：4否決指定打擊，紅雀總管更因為贊成而被炒魷魚，從此國聯再也沒有票選過是否採納指定打擊，投手必須上場打擊因而成為國聯的特色。

指定打擊與否各有優缺，但對美聯投手來說，轉換國聯賽場投球可能會有受傷風險，王建民在2008年6月16日對太空人一役，因為跑壘扭傷右腳掌，成為職業生涯的分水嶺，受傷前戰績54勝20敗、防禦率3.79；受傷後戰績14勝14敗，防禦率6.01。