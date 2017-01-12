網球》張凱貞大逆轉 澳網會外女單驚險開胡

張凱貞。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽女單會外首輪，準壽星張凱貞初登場上演3盤逆轉秀，1：6、6：1、6：3氣走了奧地利對手哈絲（Barbara Haas），寶島「網球精靈」驚險開胡挺進次輪，再贏2場即可躋身128籤的會內舞台。

本週最新世界女單排名來到114的張凱貞，無愧為會外第3種子，明天就滿26歲的她，面對年輕5歲、暫居155席的後輩哈絲，台將打法依舊強勢，轟出4記愛司，雖也有6次雙誤，所幸瑕不掩瑜，全場逼出多達20個破發點，順勢搶下其中7個，包括最後第8局再見破發，歷經1小時45分鐘激戰出線。

此役張凱貞起伏稍大，開賽保發後陷入亂流，意外連掉6局讓出首盤；所幸她及時回穩，次盤重整旗鼓找回節奏，連保帶破同樣連下6局還以顏色，強勢扳回一城。決勝盤台奧雙姝歷經「互破大戰」，「網球精靈」展現後勁，最終後來居上出線。年度四大滿貫率先登場的澳網，會內賽本月16日將於墨爾本公園點燃戰火，「寶島一哥」盧彥勳將第12度在男單會內出擊，女單會內則有謝淑薇。