高爾夫》備戰2017 程思嘉測試TaylorMade新球桿
備戰今年LPGA賽季，台灣年輕好手程思嘉開始調整袋中武器。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／台北報導〕台灣年輕女將程思嘉今年依舊以LPGA巡迴賽為主戰場，趁著賽季開始前，最近要好好試用球桿，調整球袋中的武器。
程思嘉去年球季打到12月初的LPGA資格測試，她以5回合總計347桿並列第6，取得2017年參賽資格。為了參加今年初日立慈善盃女子菁英賽，她到週日比賽結束後才進入季後調整階段。
所幸2017年球季她從2月中旬的澳洲女子公開賽打起，還有1個月的時間可以準備，嘉嘉利用球具贊助商TaylorMade舉辦年度新球桿發表會的機會，了解木桿、鐵桿、推桿和球的最新訊息。
程思嘉表示，去年就使用了M2系列的木桿，先前的測試結果，今年仍會使用新款的M2木桿。至於鐵桿的部分，因為要找出最合適的擊球手感和控球，最近這幾週還要花點時間試一試新款的球桿。
嘉嘉說：「原本的木桿開球落點平均距離在240碼左右，新的木桿確實讓我的距離增加，這部分已經確定使用新的M2。聽了他們其他新產品介紹，好像可以再增加一些距離，這樣對我很有幫助，我要再多試一下才會決定鐵桿和球的部分。」
TaylorMade在台灣舉辦亞洲地區第1場年度新球桿發表會，除了介紹全新的球桿系列和新款5層球，TaylorMade大中華區總經理楊建也德利用這個機會，與再興球場總經理李翔麟簽約合作，支持台灣青少年高爾夫運動的發展。
程思嘉將從澳洲女子公開賽展開新球季，有數週時間可以測試新球桿，決定今年球袋中的選擇。（記者趙新天攝）
TaylorMade大中華區總經理楊建德（右）與再興球場總經理李翔麟簽約合作，支持青少年高爾夫運動的發展。（記者趙新天攝）
M 2系列木桿。（TaylorMade提供）
M 1系列木桿。（TaylorMade提供）
TaylorMade 2017年新款鐵桿，程思嘉要再花點時間測試，再作決定。（TaylorMade提供）
兩款新球的實戰效果，也是程思嘉考慮的重點。（記者趙新天攝）
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