NBA》馬刺主場有蝙蝠 湖人羅素呼叫吉諾比利
2017/01/12 15:43
〔體育中心／綜合報導〕湖人明天將作客馬刺主場，今天湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）在網路上發表一段短片。畫面中，馬刺主場飛來幾隻蝙蝠，羅素問：「吉諾比利（Manu Ginobili）在哪裡？這些蝙蝠對我來說就跟吸血鬼一樣。」
吉諾比利曾在2009年萬聖節比賽中用手將蝙蝠擊落在地，賽後不得不注射疫苗，以避免染上任何疾病。
馬刺主場時常有蝙蝠出沒。（取自影片）
影音：2009年吉諾比利用手擊落蝙蝠。
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