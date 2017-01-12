NBA》馬刺主場有蝙蝠 湖人羅素呼叫吉諾比利

〔體育中心／綜合報導〕湖人明天將作客馬刺主場，今天湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）在網路上發表一段短片。畫面中，馬刺主場飛來幾隻蝙蝠，羅素問：「吉諾比利（Manu Ginobili）在哪裡？這些蝙蝠對我來說就跟吸血鬼一樣。」

吉諾比利曾在2009年萬聖節比賽中用手將蝙蝠擊落在地，賽後不得不注射疫苗，以避免染上任何疾病。

馬刺主場時常有蝙蝠出沒。（取自影片）

影音：2009年吉諾比利用手擊落蝙蝠。