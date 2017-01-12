高爾夫》新力公開賽週五開打 潘政琮與宮里藍的哥哥同組

潘政琮（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽本週繼續在夏威夷進行新力公開賽，台灣好手潘政琮將在台灣時間週五上午與日本選手宮里優作、阿根廷的卡巴羅同組出發。

美巡賽上週的SBS冠中冠高球賽只有32名拿過單站冠軍的選手可以參賽，本週比賽從茂宜島移師歐胡島，舉辦總獎金600萬美元（約台幣1億9171.2萬元）的新力公開賽，這是2017年第1場全員額賽事，144名選手參賽，第1回合將於台灣時間週五凌晨開賽。

新年度潘政琮首次登場，對這場比賽充滿期待。他在臉書上說：「回想去年此時在巴拿馬，我告訴自己明年此時要在夏威夷，現在站在這裡，只想繼續把事情做好。」

他將在台灣時間週五上午7時20分與宮里藍的哥哥宮里優作丶卡巴羅，從第10洞開球。

新力公開賽已有52年歷史，自1965年創賽以來，只有1970年因為比賽從原本的秋季移到冬季舉行，中斷1年。這場比賽一直在球道總長7125碼的Waialae俱樂部舉行，球道狹窄是最大特色。

根據美巡賽自2003年起的統計，到去年為止，參賽選手在這座球場開球8萬5540次，上球道率只有51.1％，是美巡賽場地球道狹窄排名第2的球場。本週精準的控球會比打得遠來得更重要。