高爾夫》美國名將戴利換用新木桿 桿面溝槽是垂直的

美國巨砲戴利換VGG的木桿。（取自VGG官網）

〔記者趙新天／綜合報導〕已轉入長春組的「美國巨砲」戴利（John Daly）最近換用新的VGG木桿，最大特色是它的桿面溝槽是垂直的。

這家球桿製造商就叫「垂直溝槽高爾夫」（Vertical Groove Golf ），它強調這種設計和一般球桿的水平溝槽不同，轉了90度，可以降低擊中球之後的側旋，讓打出去的球更直。

戴利與VGG簽下複數年贊助合約，除了使用球具，在球桿袋和衣著上出現他們的商標，還將擔任全球品牌大使。

戴利說：「我已經試打過球桿，開球打得更遠、更直，換用這款木桿之後，我打上球道的次數增加了，它擊中球的聲音也很出色，我期待在2017年球季裡能有成功的表現。」

戴利換用新的木桿，桿面溝槽是垂直的。（取自VGG官網）