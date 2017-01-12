中職》洪宸宇受邀參加中信春訓 盼延續球員生涯
2017/01/12 15:02
洪宸宇。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕前Lamigo桃猿左投洪宸宇（原名洪臣宇），去年季後遭猿隊釋出，今天中信兄弟宣布邀請他參加春訓，第一批春訓課程將於明日（13日）展開，洪宸宇將在明晚赴兄弟屏東春訓基地報到。
洪宸宇現年27歲，2012年以220萬簽約金加盟猿隊，原本他是打者，但發展空間有限，2015年初他決定棄打從投，去年僅出賽2場，沒有勝敗紀錄，防禦率27.00，球季結束遭釋出，兄弟邀請他參加春訓，有機會延續球員生涯。
上個月洪宸宇報名參加中職戰力外測試會，以投手和打者「二刀流」身分出賽，最快球速達142公里，同時擊出兩支二壘安打。
兄弟領隊楊培宏表示，球探在測試會看了洪宸宇投球，評估速球和變化球都不錯，因此決定邀請他參加春訓，會以投手身分出發，目前球隊本土戰力補強告一段落。
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