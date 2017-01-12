HBL》「混血王子之爭」 泰山譚傑龍讓強恕史舒允好累！
2017/01/12 15:04
強恕高中史舒允（右）與泰山高中譚傑龍（左）都為混血球員。（記者黃志源攝）
〔記者林岳甫／高雄報導〕105學年度HBL男子甲級12強複賽，今日在高雄巨蛋展開第三日賽事，昨日吞下本屆首敗的泰山高中遭遇至今仍未開胡的強恕高中，強恕第三節一度領先泰山近雙位數，第四節卻無力守成，最終讓泰山以73：69勝出。
泰山昨晚最後一場不敵衛冕軍南山高中，休息不到24小時又得遇上強恕，在體力無法應付下，上半場打得跌跌撞撞，泰山教練廖文彬認為，下半場子弟兵才有將防守強度拉上來，逼迫對手出現失誤，才能製造出快攻得分機會。泰山主控陳旻洋繳出21分、9籃板與4助攻，是球隊贏球功臣。
泰山高二中鋒譚傑龍擁有203公分絕佳身材，是愛爾蘭、台灣混血兒；強恕高二192公分史舒允則是英國、台灣混血，也讓這場形成另類的「混血王子」大戰。
史舒允雖繳出13分、7籃板與6助攻的全面身手，但球隊最終輸球讓他有點沮喪。至於這回與譚傑龍正面對決，史舒允表示，譚傑龍真的很有力，讓他扛起來很累。
譚傑龍則繳出10分、11籃板與3阻攻的表現，原來他過去與史舒允曾在去年中洲盃交手過，這回再度遇到，認為對方外線變得很準。
強恕高中周鳴龍全場比賽攻下１８分，但仍無力助球隊取得勝利。（記者黃志源攝）
強恕高中與泰山高中球員爭地板球。（記者黃志源攝）
泰山高中陳旻洋全場比賽攻下21分。（記者黃志源攝）
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