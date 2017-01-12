NBA》湖人球迷的最愛福將 沙克里轉戰日本職籃

〔體育中心／綜合報導〕昔日深受湖人球迷喜愛的福將沙克里（Robert Sacre），在離開NBA後轉往日本發展，他日前與日本職籃日立太陽火箭隊（Hitachi Sun Rockets）完成簽約，在個人Instagram上貼出新球衣的照片。

沙克里表示，這是他在日本的新家，盼能展開生涯的全新篇章。身高7呎的他在NBA打4季雖然大多擔任替補，平均每場4.7分、3.1籃板，但在板凳區賣力揮毛巾鼓舞士氣的畫面仍讓許多湖人球迷印象深刻。

前湖人球員沙克里加盟日本職籃。（法新社）

前湖人球員沙克里加盟日本職籃。（法新社）