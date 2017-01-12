中職》富邦、統一都想要 阿福考慮上場機會

陽建福。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕富邦悍將和統一獅都想網羅陽建福，陽建福表示，有沒有固定出賽的機會是考慮的重點，將在1月16日之前做出決定。

「去年都沒有球隊找我，一度很擔心從此沒有球可以打了，一直到5月才加盟日本獨立聯盟，」陽建福說：「今年富邦和統一都提出合約，雖然讓我難以決擇，但想起去年的情形，覺得自己還滿幸運的。」

陽建福表示，薪水不是去那一隊的決定因素，他想要的是有固定的出賽機會，可以投出成績，才有延續棒球生命的機會，近日來一直和家人、經紀公司討論，也不能讓球隊等太久，1月16日富邦開訓之前就會決定。