日職》球衣還沒來 YOH桑先報到練習

廖任磊和前輩陽岱鋼握手致意。（取自日刊體育）

〔記者石毓琪／綜合報導〕陽岱鋼新球季轉戰讀賣巨人，即使新球衣還沒到，今（12）日先赴川崎市二軍球場進行自主訓練。

初次報到巨人二軍球場，陽岱鋼今著一身紅色喜氣運動衣，和球團工作人員打照面，而巨人年輕選手、包括同為台灣投手的廖任磊也在此練習，陽岱鋼也和後輩握手，接著進行跑步、接球、打擊、重訓等長達4小時的訓練。

去年12月開始陽岱鋼已在台灣展開訓練，8月時的傷也穩定恢復，今年將邁入日職第12個球季、也是改披巨人戰袍第一年，他也相當有幹勁，陽岱鋼說，「因為還沒穿上球衣，還沒有真實感，不過在胸前刻上『G』的標誌，抱持著這樣的心情練習。來到巨人算是一年級生，希望能成為球隊的力量，拚出聯盟冠軍。」

陽岱鋼。（取自報知體育）