經典賽》陳冠宇想拚春訓 傾向不參加澳洲移訓

陳冠宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台中報導〕陳冠宇將於1月23日返回日本，準備參加羅德隊春訓，陳冠宇希望能在春訓給教練團留下好印象，傾向不參加2月4日起的澳洲移地訓練。

日前西武隊同意郭俊麟全程跟著台灣隊，確定參加澳洲移地訓練，而羅德隊雖然早就同意陳冠宇全程跟著台灣隊，但是陳冠宇想要參要春訓，他表示，去年沒有投好，如果今年再沒有表現，以一個外籍球員的身份，可能就很危險，因此希望能在春訓好好表現。

陳冠宇表示，目前的想法是先參加2月1日開始的羅德隊春訓，包括和Lamigo桃猿的交流賽，會有很多熱身賽的機會，台灣隊從澳洲回來之後，他再回來參加2月19日起和世大運培訓隊以及古巴隊的熱身賽，但台灣隊希望他至少可以從日本飛到澳洲會合，怎麼做要再和球團、經紀公司討論。

而樂天隊宋家豪雖然還是育成選手的身份，但去年在二軍投球表現不錯，日前樂天隊告訴他，今年有進入一軍先發輪值的機會，宋家豪已決定全力準備春訓，確定不會參加澳洲移地訓練，如果入選台灣隊28人正選名單，將於2月底到神戶和台灣隊會合。