NBA》艾佛森復出打3對3 想揪Kobe和歐尼爾組隊

艾佛森（左）將重返球場。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕 「戰神」艾佛森（Allen Iverson）即將重返球場，不過不是回到NBA，而是改打3對3。

外媒報導指出，退役球星艾佛森將加入3對3籃球聯盟「Big3」，並擔任球員兼教練，因此球迷有機會再看到心目中的偶像站上球場。

聯盟創辦人之一的Ice Cube表示，作為一個粉絲，看到他們（NBA球星）重返球場，真的感到很興奮，他也分享自己的想法，「我們看著這些球星一路成長，從高中、大學到職業球員，看著他們走過職業生涯的高低潮、贏球、輸球，他們已經是我生活的一部分，當他們退休，對我而言，像失去一個家人或朋友」。

能夠再站上球場，艾佛森也感到很興奮，「我接到電話時，連想都沒想，我想成為這比賽的一部分」，而談到還想找誰當隊友，艾佛森直率的說：「Shaq（Shaquille O'Neal）跟Kobe（Kobe Bryant）。」

比賽將在今年夏天展開，採用3對3賽制，聯盟每隊有3名先發與2名替補球員，預計會到8個不同的地點比賽。除了艾佛森，前NBA球星包括威廉斯（Jason Williams）、畢拉普斯（Chauncey Billups）、小歐尼爾（Jermaine O’Neal）以及傑克森（Stephen Jackson）等人都會參與。