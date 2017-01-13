籃網7連敗豪神繼續養傷 今日賽事轉播與預告

早安，自由體育為讀者獻上精彩賽事。籃網至今7連敗，主力球員林書豪因傷仍高掛免戰牌，布克（Trevor Booker）因左臀不適，將示情況決定是否上場。今日對戰鵜鶘，勢必又是一場硬戰。

11：30勇士迎戰活塞，上役活塞在自家主場吞下敗戰，此役是否扳回一城，令人期待。

HBL持續進行，今晚松山、南湖再度碰頭，兩隊上屆在冠軍賽中最後一刻才分出勝負，今晚會有什麼火花，喜愛熱血籃球的粉絲千萬不要錯過!

SBL被勇士釋出的洋將李恩，昨日決定與台銀再續前緣，此舉是否能替台銀終止近期萎迷不振的戰績，屆時記得鎖定自由體育文字直播!

NBA

08：30 鵜鶘 VS.籃網 （緯來體育）

11：30 活塞 VS.勇士 （FOX體育2台）

HBL

14：00 后綜 VS.東泰（FOX體育2、3台）

15：40 強恕 VS.南山（FOX體育2、3台）

17：20 高苑 VS.東山（FOX體育2、3台）

19：00 南湖 VS.松山（FOX體育2、3台）

SBL

18：00 裕隆 VS.台銀（愛爾達育樂）、（緯來體育）

20：00 金酒 VS.台啤（愛爾達育樂）、（緯來體育）