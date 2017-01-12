NBA》又在最後慘遭逆轉 甜瓜坦言難接受

.@carmeloanthony on moving forward after the tough Wednesday night loss. #NYKvsPHI #Knicks pic.twitter.com/kI8iA4hQaJ — NEW YORK KNICKS （@nyknicks） 2017年1月12日

〔體育中心／綜合報導〕尼克至今3連敗，今日客場對七六人的比賽在最後5秒不但被麥康諾（T.J. McConnell）一記壓哨球逆轉，比賽結果也讓「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）非常難接受。

賽後，甜瓜接受採訪時表示比賽的結果「非常、非常讓人失望，」他沮喪的說，「我甚至不知道該對這個結果做出什麼回應。」

「我們應該告訴自己這不能被允許，」安東尼接著補充，這真的是很大的挫敗，「我們原本應該贏了這場比賽，在最後的20秒卻被逆轉，我們嘗試出手，但最後的結果讓我們都不能接受。」

今日安東尼繳出全場最高28分、2籃板、1助攻，剛返回球場的羅斯（Derrick Rose）此役也貢獻25分、2籃板、4助攻、1抄截成績，仍無法替尼克拿下勝利。