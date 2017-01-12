NBA》肢體碰撞太多 綠衫軍、巫師賽後爆衝突（影音）
2017/01/12 17:48
〔記者石毓琪／綜合報導〕塞爾提克靠著後衛湯瑪斯 （Isaiah Thomas）決勝節20分率領下，117：108擊退巫師，將勝利留在主場，不料賽後克勞德（Jae Crowder）和沃爾（John Wall）爆發衝突，反倒模糊了比賽焦點。
此役兩隊肢體碰撞頻頻，包括第3節史馬特（Marcus Smart）和畢爾（Bradley Beal）一路從三分線推擠到籃下，當時就火藥味十足，裁判和隊友當下很快制止，最後史馬特被吹犯規，畢爾則吞下1次技術犯規。
不過最大的衝突還是賽後克勞德和沃爾引發，克勞德上前和沃爾交換意見，但手指著鼻頭的動作惹毛了沃爾，沃爾很快以掌拍臉反擊，2人隨即肢體拉扯，一旁隊友連忙上前拉開。
賽後沃爾受訪表示，「只是有點爭論，我們都知道比賽會有一些垃圾話，我們也知道這只是一場比賽，情況就是這樣。」克勞德則不想對衝突多發表意見，「我不知道你想談什麼，我沒有任何評論，或者你想聊聊比賽嗎？」
據外電報導，2隊在回到更衣室後仍互相對峙，直到警察來才化解場面，這場賽後衝突一共換來5個技術犯規。
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