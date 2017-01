NBA》肢體碰撞太多 綠衫軍、巫師賽後爆衝突（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪/綜合報導〕塞爾提克靠著後衛湯瑪斯 (Isaiah Thomas)決勝節20分率領下,117:108擊退巫師,將勝利留在主場,不料賽後克勞德(Jae Crowder)和沃爾(John Wall)爆發衝突,反倒模糊了比賽焦點。

此役兩隊肢體碰撞頻頻,包括第3節史馬特(Marcus Smart)和畢爾(Bradley Beal)一路從三分線推擠到籃下,當時就火藥味十足,裁判和隊友當下很快制止,最後史馬特被吹犯規,畢爾則吞下1次技術犯規。

不過最大的衝突還是賽後克勞德和沃爾引發,克勞德上前和沃爾交換意見,但手指著鼻頭的動作惹毛了沃爾,沃爾很快以掌拍臉反擊,2人隨即肢體拉扯,一旁隊友連忙上前拉開。

賽後沃爾受訪表示,「只是有點爭論,我們都知道比賽會有一些垃圾話,我們也知道這只是一場比賽,情況就是這樣。」克勞德則不想對衝突多發表意見,「我不知道你想談什麼,我沒有任何評論,或者你想聊聊比賽嗎?」

據外電報導,2隊在回到更衣室後仍互相對峙,直到警察來才化解場面,這場賽後衝突一共換來5個技術犯規。