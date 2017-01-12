保持健康備戰世大運 排球型男呂姜耀凱：一起創造歷史！

〔體育中心／綜合報導〕今日臺北廣播電台「運動Spotlight」節目，邀請就讀臺灣大學土木系，同時也是世大運排球培訓選手「追夢型男」呂姜耀凱，介紹世大運必辦項目「排球」，他也期許能用雙手在球場上創造奇蹟，創造歷史。

排球運動進行方式為雙方六打六對打，是個非常重視團隊合作的運動，因為節奏快，進攻需要很強的瞬間爆發力，全程需要高度集中的注意力，以防範對手每一波的攻勢。呂姜耀凱表示：「自己擔任中間手，就是球隊裡的快攻手，負責掩護隊友攻擊以及阻擋對方的攻勢。」

被問到如何跟隊友們培養良好的默契？小凱笑答：「除了一起練球外，相處起來就像朋友，一起吃飯、出遊，慢慢就培養出默契，私底下也會分享心事，漸漸熟悉彼此的想法。」

排球需要大量密集的跳耀，呂姜耀凱曾因為膝蓋受傷，只能坐在場下看著隊友拚戰，自己卻幫不上忙而相當失落。那次經驗後，他隨時囑咐自己千萬別再受傷，身為一名運動員就保持健康，才能為球隊有所貢獻。

對於即將到來的世大運，小凱信心十足地說：「希望這次台灣排球隊能拿到比上一屆更好的成績，這次是地主隊，因此更加不能漏氣，一定卯足全力去拚。能夠在自己主場比賽，既期待又興奮。」對此呂姜耀凱希望大家今年八月能進場為台灣隊加油，藉由大家的鼓舞，一起把獎牌留在臺灣。

呂姜耀凱比賽照。（世大運執委會提供）