經典賽》美國隊陣容華麗 卻有人不開心？

舊金山巨人隊轉播員凱波爾。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕今年經典賽美國隊陣容華麗，找來大聯盟各隊強投豪打，巨人游擊手克勞佛（Brandon Crawford）、捕手金手套波西（Buster Posey）都將披上美國隊戰袍，若美國順利晉級複賽，可望再獲邦賈納（Madison Bumgarner）助陣。

能披上國家隊戰袍，對球員來說是無比的榮耀，不過有些人可能不這麼認為，對於巨人的球迷來說，陣中好手參加經典賽，就無法參加大聯盟最重要的一部分——春訓，並且要提早進入高張力的賽事，再回來球季完成162場例行賽。

「只要每過幾年，就會有經典賽出來搗亂春訓。」巨人隊轉播員凱波爾（Duane Kuiper）表示，「我見到許多球迷前來斯科茨代爾（位於亞利桑那州）看克勞佛和波西，因為他們有任務在身，無法參加巨人的春訓，甚至邦賈納也可能投入經典賽，對此我感到相當難過。」

對於經典賽，凱波爾也提出其他見解：「如果經典賽是成功的，那將會提高世界對棒球的認知，但我從來沒看過倫敦、中國派出球隊來參賽，而前來與會的都是常客，這些國家基本上都喜愛棒球。」

經典賽若不續辦，凱波爾表示他會很開心，並表示：「我真的不懂這比賽在現實面有多少益處，也許今年三月中旬，你只是在看一群尚未準備好的選手打高水準國際賽。」

中國在今年參加經典賽，將在預賽A組與日本、澳洲及古巴對戰，而英國則是從未參賽。

邦賈納。（資料照，美聯社）

克勞佛。（資料照，美聯社）

波西。（資料照，美聯社）