日職》赴美挑戰大聯盟 大谷：很憧憬
2017/01/12 19:50
大谷翔平（右）與三浦大輔（左）對談。（取自每日體育）
〔體育中心／綜合報導〕火腿「二刀流」大谷翔平未來是否會前進大聯盟，一直是球迷關注焦點，日前他在節目上與退休球星三浦大輔進行對談，討論到相關話題，大谷表示，對於大聯盟相當憧憬，很想去試試看。
大谷翔平日前在電視節目上與三浦大輔進行對談，大谷表示，在打職棒之前，對於要決定加入火腿還是前往大聯盟打球，是他人生中最困難的一件事情，不過大谷也笑稱，來與三浦會談，卻是讓他最緊張的一件事。
如今大谷成為火腿陣中王牌，還幫助球隊拿下日本一，談到赴美挑戰大聯盟的話題，大谷仍感到很嚮往，「即使是現在，對於挑戰大聯盟仍有憧憬，很想去嘗試看看，也想知道自己可以走到哪裡。」
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