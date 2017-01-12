NBA》湖人防守太爛 想找七六人諾埃爾補強
2017/01/12 20:04
諾埃爾。（USA TODAY）
〔體育中心／綜合報導〕距離交易截止日只剩幾週，湖人有意簽下七六人中鋒諾埃爾（Nerlens Noel），補強球隊的防守。
外媒指出，湖人除了想和老鷹交易米爾塞普（Paul Millsap）外，也表示了對諾埃爾的興趣，尤其諾埃爾的積極和活躍，能補足年輕球員的不足，即使諾埃爾不是湖人的首要選擇，但總管庫查克（Mitch Kupchak）不只一次重申球隊不排除在截止日前談妥一樁交易。
根據外媒報導，湖人提出交易的變數在於不願拿年輕的核心球員當籌碼，因此藍道（Julius Randle）、羅素（D'Angelo Russell）、英葛蘭（Brandon Ingram）都是力保名單，湖人若要執行交易，很可能拿選秀權交易。
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