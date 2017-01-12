HBL》面對前主帥不手軟 「雙林」率南湖逆轉東山

南湖高中林梓峰帶球上籃。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕105學年度HBL男子甲級12強複賽，今日在高雄巨蛋展開第三日賽事，第四場登場的賽事為B組戰績同為1勝1敗的南湖高中與東山高中，南湖克服上半場10分落後，以83：70逆轉得勝。

東山主帥「螞蟻」廖覎鋕3年前離開南湖，如今碰上前東家，也讓這場比賽增添話題性，連南湖陣中的「雙林」林梓峰、林仕軒更是廖覎鋕當年網羅至南湖的好手。

此役更是兩隊闖進8強的關鍵戰役，也讓南湖上半場打來綁手綁腳，主帥王灝宇表示，球員上半場過於亢奮，又過於求好心切，導致表現不及格。

王灝宇自己也是當年接下廖覎鋕的教練工作，讓他賽前壓力很大，還喝下提神飲料希望能釋放壓力，子弟兵很爭氣在下半場克服落後頹勢，逆轉戰局贏得重要一勝，王灝宇不僅證明自己帶兵帶得不錯，更希望往後能與老教頭王慶祝開創屬於自己與老師的新南湖世代。

林梓峰昨日攻下生涯新高37分，此役在下半場大顯神威，全場更狂飆5顆三分球，攻下全隊最高26分；隊長林仕軒則有16分、10籃板與8抄截的「準大三元」表現，兩人都想在螞蟻教練面前證明自己，至於被隊友虧是王灝宇兒子的曹薰襄則有19分、9籃板進帳。

南湖高中林梓峰傳球助攻。（記者黃志源攝）

南湖高中曹薰襄3分線外投籃。（記者黃志源攝）

南湖高中林仕軒全場比賽攻下16分。（記者黃志源攝）