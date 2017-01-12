HBL》高苑力拚八強 教育局長到巨蛋打氣
2017/01/12 20:03
范巽綠（前排中）為高苑工商籃球隊加油打氣。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕105學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）男生組複賽，12支隊伍在高雄巨蛋力拼準決賽門票；高雄市教育局長范巽綠今天下午到場，為南部唯一勁旅－高苑工商加油打氣，鼓勵高苑球員場場勝戰、捍衛巨蛋主場，也呼籲高雄鄉親到巨蛋體育館，鼓舞在地球隊士氣。
范巽綠表示，高苑工商籃球隊從87學年度成軍迄今18年，曾榮獲90學年度HBL第二名；103學年度聘請金牌教練田本玉操兵，隔年帶領球隊取得第四名佳績，今年球隊在經驗、戰術、默契等各方面臻於成熟，可望打入決賽，為高雄爭光。范巽綠於今天下午開賽前，至球員休息室探班，嘉勉高苑工商籃球校隊團結一心、捷報連連，並致贈麵包、水果等慰勞品，球隊也以簽名球衣回贈，感謝范巽綠的鼓勵與關心。
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