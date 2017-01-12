NBA》贏球太開心 推特王場邊與啦啦隊員起舞
2017/01/12 19:33
#NBAVote Joel Embiid pic.twitter.com/bNzIpcAub7— Christian Crosby （@ChristianCrosby） 2017年1月12日
〔體育中心／綜合報導〕今日七六人2連勝，麥康諾（T.J. McConnell）投出一記壓哨球讓費城的球迷驚喜連連，賽後「推特王」恩比德（Joel Embiid）更模仿啦啦隊員跳舞，開心的表情全寫在臉上。
此役恩比德再一次刷新自己的紀錄，上場27分繳出21分、14籃板、1助攻成績，而麥康諾雖攻下8分、7助攻、6籃板，但是倒數5秒關鍵的2分球也讓七六人逆轉勝，最終以98：97，1分差氣走尼克。
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