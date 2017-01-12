NBA》無故缺賽一場的代價 羅斯遭重罰640萬
2017/01/12 20:20
羅斯。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克主力球星「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）日前在比賽前突然無故消失，事後他表明因家務事而缺賽，球隊雖予以體諒，但仍表示他會被罰款，以示懲處，稍早球團也公布金額，大約是20萬美金（約新台幣640萬）。
主帥何納塞克（Jeff Hornacek）表示，罰款的金額是依照他的簽約金2100萬的1/110來計算，大約是20萬美金，「對於錯過一場比賽來說，20萬美金是非常重的處罰。」
事後羅斯接受訪問時也提到，「我和教練及上層的相處並沒有問題，有需要時也會向他們開口，」他接著表示，「經過這幾天的沉澱，我覺得現在已經沒有問題了。」
至於先前傳出羅斯有意退休，他回應這只是誤傳，「我並不想回應這些言論，我不知道是誰在散佈這些話，但我當時只是在陪伴我的家人。」
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