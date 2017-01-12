NBA》哈林籃球隊踢館 柯瑞被這招完敗（影音）
2017/01/12 20:15
〔體育中心／綜合報導〕美國哈林籃球隊昨在熱火與勇士一戰中擔任表演嘉賓，還指導勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）如何轉球，場面逗趣。
哈林籃球隊是美國一支表演花式籃球的職業球隊，以娛樂表演為主，球隊裡也有女生球員。《CBS Sports》報導，哈林籃球隊昨造訪勇士主場，不僅表演花式籃球，還指導柯瑞如何用手指轉球，一同在鏡頭前獻技，而身為東道主，柯瑞也特別露一手「走道三分」來歡迎今天的表演嘉賓。
不過《CBS Sports》報導也點評，原來像柯瑞這樣堂堂的聯盟MVP，竟然沒辦法自行用手指轉球，讓他們有些驚訝。
昨勇士以107：95擊敗熱火，柯瑞則繳出24分8籃板9助攻的成績。
柯瑞。（美聯社）
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