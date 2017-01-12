HBL》唯一想拚的人！洪楷傑「準大三元」率高苑險勝后綜
2017/01/12 20:12
高苑工商洪楷傑運球切入籃下。（記者黃志源攝）
〔記者林岳甫／高雄報導〕105學年度HBL男子甲級12強複賽，今日在高雄巨蛋展開第三日賽事，B組不敗的高苑工商面對尚未開胡的后綜高中，意外陷入苦戰，直到最後1分鐘才靠著主控田浩上籃得手，驚險以67：66逆轉勝，但贏球最大功臣仍是唯一想拚的洪楷傑。
高苑教練廖楚翔（原名廖浚暉）認為，從去年暑假多次與后綜交手，球隊都能輕鬆以大比分獲勝，導致此役整體心態有些鬆懈，僅剩射手洪楷傑還願意拚，但能提早發現這問題也不錯，讓球員記取教訓，往後絕對不能有心態鬆懈的問題出現。
被教練稱讚為唯一想拚的洪楷傑，此役繳出23分、12籃板與7助攻，差3助攻就能完成「大三元」，他最後更飆進一顆關鍵三分球，才讓隊友田浩有機會成為逆轉英雄。
后綜隊長溫楷倫繳出19分、21籃板，差點就能完成「雙20」的驚人成績單，可惜仍無法幫助球隊取得複賽首勝，明日將與B組同為3連敗的東泰高中交手。
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