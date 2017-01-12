經典賽》古巴2月抵台 與台灣隊、中信兄弟打熱身賽

〔記者羅志朋／台北報導〕第4屆世界棒球經典賽將在3月開打，和台灣隊分在不同組的古巴，將在2月來台進行4場熱身賽，其中20、21日對經典賽台灣隊，22日對世大運培訓隊，23日對中信兄弟，比賽都在台中洲際棒球場進行。

台灣隊預計2月4日移訓澳洲，返台後與古巴交手2場，23日飛往日本神戶移訓，3月1日再赴南韓首爾備戰經典賽。