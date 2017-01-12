日職》台日交流賽 日本武士隊找筋肉人助拳
2017/01/12 21:02
日本武士隊與漫畫「筋肉人」首次合作。（取自BASEBALL KING）
〔體育中心／綜合報導〕日職今公布日本隊將於2月進行經典賽熱身賽，也包括與中職的台日交流賽，其中日本隊也和人氣漫畫「筋肉人」首次合作，讓主角群都穿上日本代表隊球衣，組成超人代表，象徵奪回「世界一」。
為備戰經典賽，日本隊從2月25日對軟銀的比賽起，安排幾場熱身賽，2月28日、3月1日與中職的台日交流賽更備受球迷關注。此外，台日交流賽2天比賽中，還限量販售首次和筋肉人合作的商品，不僅場內競爭，場外話題也相當熱門。
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