HBL》贏不是僥倖 謝亞軒轟36分率能仁二度打敗衛冕軍南山

謝亞軒轟出36分，率能仁本季二度擊敗南山。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕被外界視為本屆奪冠兩大熱門的南山高中與能仁家商，繼16強預賽交手後，今日在複賽上演第二次大戰，能仁頭號射手謝亞軒全場狂飆36分，率隊以72：66勝出，本屆兩度都成功擊退衛冕軍南山。

南山與能仁上回在預賽交手，能仁以59：56勝出，而這回交鋒，全場焦點都落在謝亞軒身上。

謝亞軒首節因過於想要抄截，很快就身背3次犯規，也讓教練林正明一度有點擔心，而謝亞軒回到球場時仍怕再次吞下犯規，隨後則狀況越來越好，全場共砍進6顆三分球，命中率高達60％，他說：「上次我們在預賽交手時，雙方表現都沒有很理想，能再次打敗南山證明我們上次贏球並非僥倖，未來對上也會更有信心。」

靠著隊友掩護，能仁家商謝亞軒運球準備切入籃下。（記者黃志源攝）