增菘瑋業餘告別戰5局奪勝 綺麗珊瑚隊史首冠

台東綺麗珊瑚先發投手增菘瑋主投5局，失4分。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕台東綺麗珊瑚增菘瑋重返職棒前的最後一戰，在台灣成棒經典賽冠軍戰先發5局失4分，獲得打線全力相挺，以7：5擊敗台電，增菘瑋拿下勝投，綺麗珊瑚贏得隊史第一個正式錦標賽冠軍，為增菘瑋的業餘生涯劃下完美句點。

增菘瑋被擊出6支安打，投出6次三振、2次四壞球。增菘瑋前兩局直球球速大都維持在140公里以上，最快145公里，第3局起球速略為下滑，3局上140公里的直球被余宗翰轟出2分砲，第5局123公里的偏低變化球被蕭帛庭撈出陽春彈，以3：4落後。

綺麗珊瑚不斷幫增菘瑋追分，5局下簡富智靠失誤上壘，林和、林椲紘和陳誌祥安打各得1分，以6：4超前。

綺麗珊瑚共擊出15支安打，增鈺傑、林和、陳誌祥各敲出3安，林椲紘2安打、2打點，增鈺傑連3場都演出猛打賞，打擊率0.629。

簡富智（右）靠著腳程盜上二壘壘包，台電游擊手蕭帛庭（左）接獲傳球時已不及阻殺。（記者廖耀東攝）

增鈺傑。（記者廖耀東攝）