棒球》閃雙殺太危險 日職禁鏟人滑壘
2017/01/12 22:42
〔體育中心／綜合報導〕日本棒球規則委員會昨（11）日開會，將跟上大聯盟的腳步，來季禁止防止雙殺的危險式滑壘，以避免有選手因此受傷。
大聯盟自去年就已公布，嚴禁跑者滑壘衝撞防守球員，否則裁判有權判跑者和打者同時出局。今年日職、業餘組成的日本棒球規則委員會跟進，跑者滑壘需全身朝壘包方向移動，不能因避免防守球員阻擋改變滑壘路線，若有此情形發生，裁判有權直接給予雙殺，更多具體實施辦法將於23日公布。
另外，針對界外球也有新的規定，若防守球員為接界外球掉進休息區，即算進入死球狀態，跑者可以前進一個壘包。
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