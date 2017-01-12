WSBL》劉希曄、魏于淳飆33分生涯新高 台元國泰並列龍頭

劉希曄（左）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕WSBL今進行第2循環最後一天賽事，國泰在上半場取得領先優勢，順利抵擋電信在最後一節的反撲，終場以74：68收下4連勝；台元則在劉希曄飆生涯新高33分的帶領下，以87：75擊退台電，目前戰績與國泰並列第一。

國泰開賽先打出一波7：0攻勢，並在首節豪取25分，此役雙方肢體碰撞激烈，潘姿吟在次節倒數階段遭對手擊中眼部退場休息，上半場打完國泰取得11分領先。決勝節，電信展開反撲，一度追到僅剩4分差，但仍無力回天，終場以6分差落敗。

國泰鄭伊秀今繳13分9籃板、黃凡珊也有13分7籃板6助攻進帳；電信黃虹瑛砍17分全場最高、陳晏宇13分。

台元與台電一戰，上半場雙方互有領先，第3節劉希曄挺身而出，單節攻下13分，率隊在該節打出30：19的攻勢，讓台電無力逆轉，雖然魏于淳今天也飆出33分的生涯新高，但台電仍不敵多點開花的台元，至今一勝難求。

此役，台元劉希曄飆出生涯新高的33分，蔡佩真也繳出25分15籃板的雙十成績，蘇苡瑈則攻下15分7籃板。台電魏于淳拿下33分也是生涯新高，林怡君貢獻13分4籃板。

魏于淳。（資料照，記者林正堃攝）