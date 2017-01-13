NBA》生涯三度遭釋出 最慘狀元赴歐延續籃球夢

班奈特日前再遭釋出。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網隊季前盤來生涯屢遭病痛、被諷為「史上最爛狀元」的大前鋒班奈特（Anthony Bennett），但球季走完一半，狀元郎依舊沒有太大起色，10日遭到籃網釋出，生涯三度被球隊放棄，但班奈特仍未放棄，決定遠赴土耳其、延續籃球夢。

根據最新消息，班奈特遭球團裁撤後，隨即收到來自以色列、法國及義大利等歐洲職業俱樂部球隊的邀請，據最新消息指出，班奈特最終決定與歐洲聯賽的土耳其費內巴切俱樂部簽約，但細節的合約內容、價碼仍未曝光。

班奈特在2013年選秀會上，被騎士隊以狀元籤相中，但菜鳥時期屢遭傷病困擾，亦沒有獲得太多的上場機會，首年留下4.2分、3籃板，「水貨狀元」的綽號亦跟著班奈特至今。

值得一提的是，班奈特的第二年更為悲慘，除了不受球團重視外，更無福得到「皇帝」詹姆斯（LeBron James）回歸克利夫蘭後的指導，反而成為交易「愛神」洛夫（Kevin Love）的籌碼，前往明尼蘇達，直至2015年9月，成為史上首名遭裁掉的狀元，創下尷尬紀錄。

班奈特生涯4季已為騎士、灰狼、暴龍、籃網等不同球隊效力，生涯三度遭到球隊揮棄，本季在籃網期間，上場時間11.5分鐘，場均可獲5分、3.4籃板，但仍難逃脫被捨棄的命運。